Nadalets Grand Temple (Castras) Castres, 9 décembre 2023 15:00, Castres.

Nadalets Samedi 9 décembre, 16h00 Grand Temple (Castras) Gratuit (participation au chapeau)

Concert de chants de Noël en occitan avec Cant’Azalais, le Choeur de l’Ardourel et Brin d’Air’Òc

Grand Temple (Castras) 2 rue du consulat, 81100 Castres Castres 81100 Saint-Jean Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « azalais@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 72 40 61 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ieo-tarn.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

Nadalets Concert