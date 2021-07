Remoulins Remoulins Gard, REMOULINS Grand Taureau Piscine Remoulins Remoulins Catégories d’évènement: Gard

Grand Taureau Piscine 2021-07-12 21:30:00 – 2021-07-17 Rue de l'Ancien Pont Arènes de Remoulins

Remoulins Gard Remoulins EUR 6 6 Venez participer au taureau-piscine ! C’est un jeu d’adresse d’esquive et de feinte. Le bétail se compose de vachettes aux cornes emboullées. La piscine est disposée au centre de l’arène. Le jeu consiste à attirer la vachette dans l’eau. loic.sarraute-utr@outlook.fr dernière mise à jour : 2021-05-25 par

Lieu Remoulins Adresse Rue de l'Ancien Pont Arènes de Remoulins Ville Remoulins