Grand Tabazù Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement, dimanche 7 avril 2024.

Retrouvez Grand Tabazù dimanche 7 avril !

Compagnie Impérial et Mazalda



Lorsque deux ensembles virtuoses réunissent leurs énergies pour créer un orchestre de rue, on sait que la magie du groove sera au rendez-vous ! La résidence du Grand Tabazù donnera lieu à plusieurs concerts et interventions. Prêtez l’oreille, vous pourriez les croiser sur votre route…



Fruit de l’union passionnelle entre deux collectifs musicaux de haut-vol, voici venu le Grand Tabazù ! La Compagnie Impérial et Mazalda investissent l’espace public. Cette fanfare des temps modernes propose une relecture joyeuse et épique de musiques populaires de différentes ascendances. De la transe qui pense et qui s’offre à tout le monde pour une grande fête de village mondiale ! Grand Tabazù



Stéphane Cézard, banjo

Gérald Chevillon, saxophone basse

Rose Dehors, trombone

Sébastien Finck, percussions

Simon Girard, trombone

Antonin Leymarie, percussions

Olivier Peysson, percussions

Damien Sabatier, sSaxophone alto

Baptiste Sarat, trompette

Adrien Spirli, soubassophone

Lucas Spirli, accordéon



Tout public

Durée 1h



Dans le cadre d’un Dimanche aux Aygalades. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 12:30:00

fin : 2024-04-07

Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

