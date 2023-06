CARAVANSERAIL : Spectacle de danse des élèves du Conservatoire de Lille Grand Sud Lille, 23 juin 2023, Lille.

CARAVANSERAIL : Spectacle de danse des élèves du Conservatoire de Lille Vendredi 23 juin, 20h30 Grand Sud Entrée gratuite sur réservation

La danse est un langage universel qui transcende les frontières culturelles. Elle offre une expression artistique unique, révélant les émotions et les histoires de manière viscérale.

Dans le spectacle des 4 tempéraments, la danse devient le reflet des différentes humeurs humaines, captivant le public par sa diversité et sa richesse. C’est un véritable caravansérail de mouvements, où chaque danseur apporte sa propre essence et son style unique.

Dans cet univers, l’équité règne, donnant à chacun une place égale pour briller. La danse célèbre ainsi la diversité, créant un espace inclusif où chaque corps peut s’épanouir librement.

Informations pratiques :

Vendredi 23 juin 2023, à 20h30

Grand Sud

Entrée gratuite, réservation obligatoire

Merci à chaque famille de réserver un nombre de places limité afin de garantir à tous nos élèves la présence d’un ou plusieurs proches dans la salle.

Grand Sud 50 rue de l’Europe 59000 Lille Sud Lille 59024 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 38 77 59 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:30:00+02:00 – 2023-06-23T22:30:00+02:00

© Isabelle Picquet