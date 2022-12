AFFLUENCES Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

AFFLUENCES Grand Sud, 3 février 2023, Lille. AFFLUENCES Vendredi 3 février 2023, 20h30 Grand Sud

Entrée libre sur réservation

Spectacle du département danse Grand Sud 50 rue de l’Europe 59000 Lille Sud Lille-Sud Lille 59024 Nord Hauts-de-France Spectacle du Junior Ballet avec les élèves du 3° cycle : CPES Classique et Contemporain

Chorégraphe invitée : Sarah DEPPE, Bruxelloise qui présente Turba , une création contemporaine où « l’individu plongé depuis quelque temps au sein d’une foule agissante, tombe bientôt dans un état particulier. Il n’est plus conscient de ses actes…. » Trente danseurs évolueront sur des pièces du répertoire du XX° siècle traversant la modernité du geste libre de Duncan à la symbolique équivoque du cygne pour finir sur le thème récurent : la place de l’individu dans le monde. PROGRAMME

Le lac des cygnes, adaptation de l’acte IV

Chorégraphie : Bertrand d’AT, musique : Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Adaptation Musique : Laurie DEROUF

Adaptation chorégraphie : Mark PACE, Répétitrice : Fabienne DUMAS

Water study

Chorégraphie Doris HUMPHREY

Adaptation chorégraphie, répétitrice : Véronique BRUNEL

Percussions numériques : Gaëlle BUSSON

Water study

Chorégraphie Isadora DUNCAN, musique Franz Schubert

Adaptation Chorégraphie, répétitrice : Véronique BRUNEL – Piano : Edouard BATOLA

La Vague

Chorégraphie lbrecht KNUST, musique Maurice Ravel

Adaptation chorégraphie et répétitrice : Véronique Brunel – Adaptation musique et piano : Edouard Batola

Turba

Chorégraphie Sarah DEPPE, musique Timothé Chams Yadollahi

Répétitrices : Sarah DEPPE, Dominique DESESSART, Barbara FALCO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:30:00+01:00

2023-02-03T23:00:00+01:00 Thomas Lo Presti

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Grand Sud Adresse 50 rue de l'Europe 59000 Lille Sud Lille-Sud Ville Lille Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Grand Sud Lille Departement Nord

Grand Sud Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

AFFLUENCES Grand Sud 2023-02-03 was last modified: by AFFLUENCES Grand Sud Grand Sud 3 février 2023 Grand Sud Lille lille

Lille Nord