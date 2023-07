Matinale RSE | Orange Grand Stade Grand Stade Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Matinale RSE | Orange Grand Stade Grand Stade Villeneuve-d’Ascq, 5 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. Matinale RSE | Orange Grand Stade Mercredi 5 juillet, 08h30 Grand Stade Une visite du siège, et des espaces collaboratifs afin de découvrir comment le numérique accompagne la transformation d’Orange, œuvre à la qualité de vie au travail des collaborateurs ainsi qu’aux engagements sociétaux du groupe.

Un échange des experts au cours d’une table ronde : « Ensemble pour un avenir numérique responsable : l’accompagnement d’Orange Business au cœur de votre stratégie RSE ». Avec les interventions de :

Jérôme GOULARD, Chief Sustainability Officer, Orange Business ;

Mick LEVY, Directeur Innovation Business, Orange Business

Cyril HOMMEL, Directeur Energie et Environnement IOT, Orange Business

Karine KACZMARCZYK, Responsable QSE & RSE, Lyreco

Découverte des différents stand “Green Business Solutions”.

Un moment de networking, sous forme de cocktail déjeunatoire

Les participants peuvent s'inscrire à la Matinale RSE via ce formulaire. Et découvrez la plaquette de l'évènement.

2023-07-05T08:30:00+02:00 – 2023-07-05T13:00:00+02:00

