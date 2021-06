Falaise Falaise Calvados, Falaise Grand spectacle Son et Lumière « La Fiancée de Falaise – Le Retour à la Paix » Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

Falaise

Grand spectacle Son et Lumière « La Fiancée de Falaise – Le Retour à la Paix » Falaise, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Falaise. Grand spectacle Son et Lumière « La Fiancée de Falaise – Le Retour à la Paix » 2021-07-14 23:00:00 – 2021-07-14 Place Guillaume le Conquérant Façade du Mémorial de Falaise

Falaise Calvados Après le succès rencontré en 2019, le spectacle « La Fiancée de Falaise » revient dans une nouvelle version sous le signe du Retour à la Paix. Des plages du Débarquement aux chantiers de la Reconstruction, en passant par l’ultime bataille de la Poche de Falaise-Chambois, laissez-vous emporter par l’histoire de Louise, jeune habitante de Falaise, prise dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. À travers ce grand spectacle historique mêlant effets sonores, lumineux et vidéos, (re)découvrez le destin des civils normands témoins des heures terribles de l’Occupation, de la libération, et de la difficile reconstruction de la Normandie. Grâce à une nouvelle mise en scène et des effets toujours aussi époustouflants, venez vivre en famille, en plein air et dans un site exceptionnel, une expérience historique inoubliable. Après le succès rencontré en 2019, le spectacle « La Fiancée de Falaise » revient dans une nouvelle version sous le signe du Retour à la Paix. Des plages du Débarquement aux chantiers de la Reconstruction, en passant par l’ultime bataille de la… info@falaise-tourisme.com +33 2 31 90 17 26 Après le succès rencontré en 2019, le spectacle « La Fiancée de Falaise » revient dans une nouvelle version sous le signe du Retour à la Paix. Des plages du Débarquement aux chantiers de la Reconstruction, en passant par l’ultime bataille de la… Après le succès rencontré en 2019, le spectacle « La Fiancée de Falaise » revient dans une nouvelle version sous le signe du Retour à la Paix. Des plages du Débarquement aux chantiers de la Reconstruction, en passant par l’ultime bataille de la Poche de Falaise-Chambois, laissez-vous emporter par l’histoire de Louise, jeune habitante de Falaise, prise dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. À travers ce grand spectacle historique mêlant effets sonores, lumineux et vidéos, (re)découvrez le destin des civils normands témoins des heures terribles de l’Occupation, de la libération, et de la difficile reconstruction de la Normandie. Grâce à une nouvelle mise en scène et des effets toujours aussi époustouflants, venez vivre en famille, en plein air et dans un site exceptionnel, une expérience historique inoubliable. Pays de Falaise

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Falaise Étiquettes évènement : Autres Lieu Falaise Adresse Place Guillaume le Conquérant Façade du Mémorial de Falaise Ville Falaise lieuville 48.89413#-0.20211