Grand spectacle pyrotechnique de Montrésor

Grand spectacle pyrotechnique de Montrésor, 14 août 2022, . Grand spectacle pyrotechnique de Montrésor

2022-08-14 22:15:00 – 2022-08-14 Spectacle retraçant l’histoire de la collégiale et du château de Montrésor. Musique, jeux de lumières et artifices. Spectacle retraçant l’histoire de la collégiale et du château de Montrésor. Musique, jeux de lumières et artifices. alain.willems@wanadoo.fr +33 6 82 85 85 78 Spectacle retraçant l’histoire de la collégiale et du château de Montrésor. Musique, jeux de lumières et artifices. Office de tourisme Loches TCL dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville