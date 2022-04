Grand spectacle provençal de la Fête des gardians Arles, 1 mai 2022, Arles.

Grand spectacle provençal de la Fête des gardians L' Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles

2022-05-01

Arles Bouches-du-Rhône

10 A 15h30 les gardians et le public se retrouvent aux arènes pour un grand spectacle provençal. Les cavaliers et leurs montures rivalisent d’audace et dextérité tout au long de l’après-midi.

Chaque année, le 1er mai, les gardians célèbrent Saint Georges, le Saint patron des cavaliers. Après le grand défilé du matin et la bénédiction des cavaliers et de leur monture, place au spectacle aux arènes !

confreriedesgardians@orange.fr +33 6 12 92 61 86 http://www.confrerie-des-gardians.com/

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles

