Espace Culturel du Doué, le samedi 9 avril à 20:00

L’association Cugand Solidarité organise un grand spectacle de magie animé par Mickaël ROSS, le samedi 9 avril 2022, à l’Espace Culturel du Doué. ————————————————————————————————————————————————- ### **Au programme :** * En première partie : Thedeepfox, groupe Rock Cugandais * Spectacle de magie de Mickaël Ross, vu dans le plus grand cabaret du monde Réservation par téléphone : 07 78 39 15 04 ou 06 77 85 85 99 ou par courriel : [cugandsolidarite@gmail.com](mailto:cugandsolidarite@gmail.com)

ouvert à tous. Tarif = 12 €, 8 € pour les enfants de – 12 ans

2022-04-09T20:00:00 2022-04-09T23:59:00

Lieu Espace Culturel du Doué Adresse Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Ville Cugand Departement Vendée

Espace Culturel du Doué Cugand Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cugand/

