Grand spectacle Celtique « Slán Irish Dance Company » La Ferté-Saint-Aubin, 25 février 2022, La Ferté-Saint-Aubin.

Grand spectacle Celtique « Slán Irish Dance Company » La Ferté-Saint-Aubin

2022-02-25 20:30:00 – 2022-02-25 00:00:00

La Ferté-Saint-Aubin Loiret La Ferté-Saint-Aubin

Née de l’association du groupe Owen’s Friends avec des danseurs de claquette irlandaise ayant fait leurs preuves à l’international.

Musiques et danses se succèdent pendant près d’une heure trente dans le spectacle « Not Just Married », fruit de cette collaboration, procurant une immersion joyeuse et dynamique dans la culture irlandaise !

Plateau avec 5 musiciens et 5 danseurs pour un spectacle totalement dépaysant …

Réservation fortement recommandées !

+33 2 38 64 83 81 https://my.weezevent.com/slan-irish-dance-celtic

LFSA

La Ferté-Saint-Aubin

