GRAND SORCIER Sunset & Sunside, 19 mai 2022, Paris. Du maloya au free jazz : les sortilèges de Grand Sorcier À l’initiative du guitariste protéiforme Stéphane Hoareau !

Date et horaire exacts : Le jeudi 19 mai 2022

de 20h30 à 22h00

Tarif réduit : 10 EUR Plein tarif : 20 EUR Deux musiques de résistance et de liberté ! Grand Sorcier cherche à mêler aux tourneries ternaires et aux formules représentatives du maloya, les instruments et les improvisations survoltées, hors carcan, du free jazz. Pour diriger tout ce beau monde, le guitariste a sensibilisés les musicien.nes aux fabrications du maloya, à ses structures, à ses cellules, à ses constructions en questions-réponses, avec des saxophonistes utilisés comme des chanteurs : un canevas initial propice aux prises de risques les plus audacieuses.

