Grand Sorcier [maloya free jazz]

Grand Sorcier [maloya free jazz], 3 juin 2022, . Grand Sorcier [maloya free jazz]

2022-06-03 – 2022-06-03 GRAND SORCIER est un Quinet instrumental dirigé & composé par Stéphane Hoareau qui y développe une esthétique autour des rites mystiques du Maloya à l’île de la Réunion, du sens social & politique de cette musique. Grand Sorcier est le sens du mot Maloya au Zimbabwe. Après la création de TRANS KABAR, Stéphane Hoareau continue ses recherches musicales autour de la culture de l’île de la Réunion avec GRAND SORCIER en la transposant à un quintet de jazz avec les codes traditionnels du Maloya comme les questions – réponses entre les deux saxophones ténor, le désir de liberté du free jazz et la transe incantatoire.

Sakina Abdou : Saxophone ténor, Nicolas Stephan : Saxophone ténor, Stéphane Hoareau : Guitare, Leïla Soldevilla : Contrebasse, Ianik Tallet : Batterie musique@tohu.eu http://www.cafetheodore.fr/ GRAND SORCIER est un Quinet instrumental dirigé & composé par Stéphane Hoareau qui y développe une esthétique autour des rites mystiques du Maloya à l’île de la Réunion, du sens social & politique de cette musique. Grand Sorcier est le sens du mot Maloya au Zimbabwe. Après la création de TRANS KABAR, Stéphane Hoareau continue ses recherches musicales autour de la culture de l’île de la Réunion avec GRAND SORCIER en la transposant à un quintet de jazz avec les codes traditionnels du Maloya comme les questions – réponses entre les deux saxophones ténor, le désir de liberté du free jazz et la transe incantatoire.

Sakina Abdou : Saxophone ténor, Nicolas Stephan : Saxophone ténor, Stéphane Hoareau : Guitare, Leïla Soldevilla : Contrebasse, Ianik Tallet : Batterie dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville