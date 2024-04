Grand Soir Julia Kristeva IMEC Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, jeudi 13 juin 2024.

Grand Soir Julia Kristeva IMEC Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

La « Deuxième vie » est l’ultime roman de Philippe Sollers. La grande linguiste et psychanalyste Julia Kristeva y signe une postface intime, pudique, amoureuse. Couple au centre du jeu intellectuel pendant plus d’un demi-siècle, Kristeva et Sollers vécurent en partage ce monde éclairé par un soleil noir . Une relation portée au rang d’œuvre d’art, un mariage comme geste critique, deux pensées au sommet de leur époque.

Rencontre animée par Albert Dichy.

Les archives de Philippe Sollers ont été confiées à l’Imec en 2024.

