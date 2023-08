L’histoire de la Parata et des îles Sanguinaires. Grand site de la Parata / iles sanguinaires Ajaccio, 16 septembre 2023, Ajaccio.

L’histoire de la Parata et des îles Sanguinaires. Samedi 16 septembre, 10h00 Grand site de la Parata / iles sanguinaires Groupe limité à 15 personnes. Gratuit et sur inscription.

La Parata… un nom étrange dont l’étymologie se réfère à une vocation défensive. Effectivement, le site est réputé pour sa tour génoise datée de 1550-1551 et symbole du réseau de fortifications sur le littoral ajaccien tandis que l’origine de l’appellation des Sanguinaires soulève encore des interrogations. Aujourd’hui labellisées Grand Site de France et également inscrites dans un site Natura 2000, la Parata et les îles Sanguinaires sont emblématiques de la richesse du patrimoine naturel d’Ajaccio.

Qu’il soit naturel ou historique, le patrimoine du site est excessivement riche, comme en témoignent la faune et la flore, mais aussi les multiples constructions (tours, phare, lazaret, sémaphore…) qui révèlent une activité humaine intense du XVIe siècle à nos jours.

Guidés, les participants découvriront (ou redécouvriront) l’histoire des lieux immortalisée par Alphonse Daudet et forgée sous la domination de la République de Gênes, mais également par Napoléon…

Le rendez-vous est fixé en haut des marches, derrière la Maison du site.

Grand site de la Parata / iles sanguinaires route des sanguinaires, 20000 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud Corse 0495104020 https://www.grandsitesanguinaires-parata.com [{« type »: « email », « value »: « phperfettini.musee@ville-ajaccio.fr »}] “Figurez-vous une île rougeâtre et d’aspect farouche ; le phare à une pointe, à l’autre une vieille tour génoise où, de mon temps, logeait un aigle. En bas, au bord de l’eau, un lazaret en ruine, envahi de partout par les herbes ; puis, des ravins, des maquis, de grandes roches, quelques chèvres sauvages, de petits chevaux corses gambadant la crinière au vent ; enfin, là-haut, tout en haut, dans un tourbillon d’oiseaux de mer, la maison du phare, avec sa plate-forme de maçonnerie blanche, où les gardiens se promènent de long en large, la porte verte en ogive, la petite tour de fonte, et au-dessus la grosse lanterne à facettes qui flambe au soleil et fait de la lumière même pendant le jour… Voilà l’île des Sanguinaires, comme je l’ai revue cette nuit, en entendant ronfler mes pins. C’était dans cette île enchantée qu’avant d’avoir un moulin j’allais m’enfermer quelquefois, lorsque j’avais besoin de grand air et de solitude”. Alphonse Daudet dans Les lettres de mon moulin véhicule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

©Ph.Perfettini