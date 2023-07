Visite contée et guidée à deux voix « Du réel à l’imaginaire, la dune sous toutes ses couleurs » Grand Site de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch, 1 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

Visite contée et guidée à deux voix « Du réel à l’imaginaire, la dune sous toutes ses couleurs » Dimanche 1 octobre, 14h30 Grand Site de la Dune du Pilat Gratuite , sur inscription à l’adresse : mediation@ladunedupilat.com / 06 32 01 45 51 .

Balade contée et guidée, avec la conteuse et la guide nature de la dune, pour un voyage à nul autre pareil dans le temps et l’espace. Venez et entrez dans l’histoire de la Grande Dune. Animation gratuite et sur inscription à l’adresse : mediation@ladunedupilat.com / 06 32 01 45 51 .

Grand Site de la Dune du Pilat Pyla sur mer La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T16:00:00+02:00

Balade contée et guidée gratuite

Syndicat Mixte de la Grande dune du Pilat