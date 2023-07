Visite commentée « Les secrets de la Grande Dune » Grand Site de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Catégories d’Évènement: Gironde

La Teste-de-Buch Visite commentée « Les secrets de la Grande Dune » Grand Site de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch, 30 septembre 2023, La Teste-de-Buch. Visite commentée « Les secrets de la Grande Dune » Samedi 30 septembre, 10h00 Grand Site de la Dune du Pilat Gratuit , sur inscription: mediation@ladunedupilat.com / 06 32 01 45 51 Accompagné de la guide animatrice de la Dune du Pilat, venez découvrir les secrets que renferme ce site emblématique. Grand Site de la Dune du Pilat Pyla sur mer La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation@ladunedupilat.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T11:30:00+02:00

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T11:30:00+02:00 Visite commentée nature Syndicat Mixte de Grande dune du Pilat Détails Catégories d’Évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Autres Lieu Grand Site de la Dune du Pilat Adresse Pyla sur mer Ville La Teste-de-Buch Departement Gironde Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Grand Site de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch

Grand Site de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la teste-de-buch/