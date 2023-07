Découvrez les secrets du Grand Séminaire de Strasbourg Grand Séminaire de Strasbourg Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Découvrez les secrets du Grand Séminaire de Strasbourg 16 et 17 septembre Grand Séminaire de Strasbourg Visite guidée sur inscription, limitée à 20 personnes

Lieu de formation des futurs prêtres du diocèse de Strasbourg, le Grand séminaire vous ouvre ses portes pour vous permettre, non seulement de découvrir les lieux – les cours, le chevet de la cathédrale, le puits gothique, la chapelle, la bibliothèque… – mais également le quotidien d’un candidat au ministère ordonné.

Grand Séminaire de Strasbourg 2 rue des Frères Strasbourg 67073 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 36 03 28 https://grandseminaire.alsace [{« type »: « email », « value »: « jep@grandseminaire.alsace »}] Construit entre 1769 et 1774, le Grand Séminaire de Strasbourg est situé à l’arrière de la cathédrale, directement accolé à celle-ci.

L’entrée du séminaire peut intriguer, avec ses portes bleues au milieu d’une gigantesque façade en grès rose des Vosges.

Derrière ces portes, nous découvrons le calme de deux grands espaces qui s’étendent entre les quatre ailes du bâtiment, disposées en « F » : la cour principale et le jardin, agréable espace de verdure et de calme, qui donne sur le chevet de la cathédrale.

Avec sa chapelle, les espaces de rencontre, de formation et sa bibliothèque, ancienne, datant du XVIIIème siècle, cet ensemble remarquable ne constitue pas seulement le témoin d’un passé respectable mais est également et toujours le lieu de formation des futurs prêtres du Diocèse de Strasbourg.

Ce sont les séminaristes eux-mêmes qui guideront les visiteurs à la découverte des lieux et de la formation qui y est dispensée. Accès piéton. Tram « Broglie »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:15:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:45:00+02:00

© Grand Séminaire de Strasbourg