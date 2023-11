Le Bal des Rejetons débarque à Lille ! Grand Scène Lille, 12 novembre 2023, Lille.

Le Bal des Rejetons débarque à Lille ! Dimanche 12 novembre, 15h00 Grand Scène entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Le Bal des Rejetons débarque à Lille ! Ça se passera le dimanche 12 novembre à 15h, au 31 rue de Béthune. Les équipes de Grand Scène nous invitent à projeter nos films photographiques. L’occasion de siroter un thé ou une bière en découvrant nos reportages !

La projection sera suivie d’un moment d’échange animé par six membres du collectif : Florent Pommier, Anthony Micallef, Frédérique Le Brun, Rémi Decoster, Robin Jafflin et Caroline Dejonghe. Nous vous raconterons la vie du collectif et répondrons à vos questions. Notre livre “Un voyage photographique en France” sera en vente sur place.

« Le Bal des Rejetons », c’est quoi ?

L’histoire du Bal des Rejetons n’est pas celle d’un collectif classique. Au départ, nous n’avions qu’un point commun : avoir participé à un appel à projet exceptionnel du ministère de la Culture, sans être retenu. Durant plusieurs mois et grâce à l’énergie collective du groupe, chacun.e de nos membres a tout de même réalisé le sujet documentaire qui lui tenait à cœur, avec ses propres économies et en libérant du temps sur sa vie professionnelle et intime.

Dans cette projection, vous découvrirez nos regards singuliers. Du collège des quartiers nord de Marseille, aux vigneron(ne)s du futur, en passant par la vie quotidienne autour d’une centrale nucléaire, dans un Ehpad ou un opéra : nos trente documentaires photographiques s’évertuent à explorer les territoires à travers celles et ceux qui l’habitent. Des récits à la fois intimes et universels dans lesquels vous vous retrouverez sans doute.

Nous avons hâte de vous rencontrer à cette occasion !

Grand Scène 31 rue de Béthune, Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://grand-scene.com/ [{« type »: « email », « value »: « lebaldesrejetons@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00