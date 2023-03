Séries Mania Off à Grand Scène Grand Scène Lille Catégories d’Évènement: Lille

Séries Mania Off à Grand Scène Grand Scène, 12 mars 2023, Lille. Séries Mania Off à Grand Scène Dimanche 12 mars, 16h00 Grand Scène Inscription 9€ + frais de billetterie : accès à la projection, places réservées, goûter et boisson compris Inscription gratuite : accès à la projection On s’échauffe avant le grand Festival dédié à toutes les séries ! Grand Scène vous présente le chef Carmen ‘Carmy’ Berzatto, héros de la série The Bear (The Walt Disney Company France, série disponible sur Disney +). Pour l’occasion, l’étage se transforme en salle de projection de 2 épisodes de la série, à découvrir en exclu tout en dévorant un goûter surprise concocté par nos soins. Et en fin de projection, profitez d’un temps d’échange avec le journaliste Benoît Lagane (France Télévisions, France Inter) et des chef.fes de la région : Lucas Tricot du restaurant Suzanne, Sylvana de la Briocherie Sylvana et Florine Verhellen du Bistrot Brigand. Grand Scène 31 rue de Béthune, 59800 Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/series-mania-series-club »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

