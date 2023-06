[Hors les murs] Entretien autour de l’exposition Peuples de pierre Grand Salon De l’Hôtel de Ville Bordeaux, 5 juillet 2023, Bordeaux.

[Hors les murs] Entretien autour de l’exposition Peuples de pierre Mercredi 5 juillet, 18h30 Grand Salon De l’Hôtel de Ville Entrée libre

Entretien avec Denis Monfleur, Catherine Chevillot, présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine, spécialiste de la sculpture des XIXe et XXe siècles ainsi que Sophie Barthélémy, directrice du MusBA et commissaire de l’exposition Peuples de pierre autour de l’univers minéral du sculpteur, aux multiples interprétations.

« La sculpture de Monfleur passe souvent pour être en marge des styles, des genres, des catégories, sorte de surgissement isolé, d’atavisme primaire de la sculpture. » Chevillot Chevillot, « Résurgences », catalogue Denis Monfleur. Peuples de pierre, éditions Gallimard (2023)

Lieu : Grand Salon de l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland, Bordeaux.

Tarif : Entrée libre.

Infos : Sans réservation.

Grand Salon De l’Hôtel de Ville Place Pey Berland Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/fr/article/catalogue-de-lexposition-denis-monfleur-peuples-de-pierre-0 »}]

2023-07-05T18:30:00+02:00 – 2023-07-05T20:00:00+02:00

Entretien Discussion

Vue in situ ‘Individus X’ de Denis Monfleur, 2015-2023 Exposition Peuples de pierre, Aile bonheur, photo © S. Briolant