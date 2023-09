Les Grands ensembles (1953-1973) – Une politique ambitieuse au moindre coût Grand Salon de l’Hôtel de Ville Bayonne, 13 octobre 2023, Bayonne.

Les Grands ensembles (1953-1973) – Une politique ambitieuse au moindre coût Vendredi 13 octobre, 17h00 Grand Salon de l’Hôtel de Ville Gratuit. Entrée libre.

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’État français, tout comme les investisseurs privés, néglige la question du logement pour le plus grand nombre. Les destructions de la guerre et la reconstruction qui s’engage provoquent une prise de conscience. Des structures administratives, financières et techniques sont mises en place pour enfin s’attaquer au problème du mal-logement, dont souffrent, à l’exception des sinistrés de la guerre, treize millions de personnes vivant dans des taudis.

La politique des Grands ensembles, dite ainsi de 1953 à 1973, génère plus de 8 millions de logements. Cette intervention présentera les conditions de son lancement, les doctrines qui la guident, ainsi que les résultats de cette politique volontariste, mais réalisée selon la logique paradoxale du « moins disant ».

Conférence présentée par Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Bordeaux-Montaigne, membre de l’équipe de recherche en histoire de l’art François-Georges Pariset.

Grand Salon de l’Hôtel de Ville 1 avenue Maréchal Leclerc, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T17:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:30:00+02:00

©Ville de Bayonne