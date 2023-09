Retransmission match Coupe du Monde de rugby Grand Rue Villebois-Lavalette, 21 septembre 2023, Villebois-Lavalette.

Villebois-Lavalette,Charente

Association des commerçants qui organise les retransmissions des matchs de la Coupe du Monde de rugby avec buvette et restauration sur place.

Seront retransmis tous les matchs avec participation de la France ainsi que la demi final et la final..

2023-09-21 19:00:00 fin : 2023-09-21 . .

Grand Rue Salle des fêtes ou place sous les halles

Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine



Merchants’ association organizing broadcasts of Rugby World Cup matches, with refreshments and catering on site.

All matches involving France, as well as the semi-final and final, will be broadcast.

Una asociación de comerciantes organiza la retransmisión de los partidos de la Copa del Mundo de Rugby, con refrescos y comida in situ.

Se retransmitirán todos los partidos en los que participe Francia, así como la semifinal y la final.

Handelsverband, der die Übertragungen der Spiele der Rugby-Weltmeisterschaft mit Getränken und Speisen vor Ort organisiert.

Übertragen werden alle Spiele mit französischer Beteiligung sowie das Halbfinale und das Finale.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme du Sud Charente