FÊTE DE LA NATURE 2023 Grand Rue, 27 mai 2023, Salles-sur-l'Hers.

Salles-sur-l’Hers,Aude

Participez à la chasse au trésor disponible toute la journée et découvrez les secrets des plantes dans le village. Soyez les premiers à trouver 1 des 3 trésors cachés!

Programme de la journée :

10h – 12h : Balade Botanique départ de la Salle des fêtes.

10h – 12h / 14h – 16h : Atelier teinture végétale à la fripe de la Piège

A partir de 12h15 : dégustation tartines sauvages aux marronniers à Saint Michel de Lanès

14h- 15h : Concours de bateaux sauvages, qui ira le plus loin ?

A partir de 4 ans.

16h – 18h : Top Chef « apéro sauvage » en équipe.

Inscriptions des équipes de 2 à 4 personnes avant le 22 Mai.

Et d’autres surprises dans le village pendant la journée,

A partir de 18h : apéritif offert par Nature En Jeux pour clôturer..

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 18:00:00. .

Grand Rue

Salles-sur-l’Hers 11410 Aude Occitanie



Participate in the scavenger hunt available all day and discover the secrets of plants in the village. Be the first to find 1 of the 3 hidden treasures!

Program of the day :

10am – 12pm: Botanical walk starting from the Salle des fêtes.

10am – 12pm / 2pm – 4pm : Vegetable dyeing workshop at the fripe de la Piège

From 12:15 pm : Tasting of wild tartines at the chestnut trees in Saint Michel de Lanès

14h- 15h : Wild boat contest, who will go the farthest ?

From 4 years old.

16h – 18h : Top Chef « apéro sauvage » in teams.

Registration for teams of 2 to 4 people before May 22.

And other surprises in the village during the day,

From 6pm: aperitif offered by Nature En Jeux to close the event.

Participe en la búsqueda del tesoro disponible durante todo el día y descubra los secretos de las plantas del pueblo. Sea el primero en encontrar uno de los 3 tesoros escondidos

Programa del día :

10.00 h – 12.00 h: Paseo botánico con salida desde el ayuntamiento.

de 10:00 a 12:00 / De 14:00 a 16:00: Taller de teñido de plantas en la fripe de la Piège

A partir de las 12h15: Degustación de castañas silvestres para untar en Saint Michel de Lanès

14h- 15h : Concurso de barcas salvajes, ¿quién llegará más lejos?

A partir de 4 años

16h – 18h : Top Chef « apéro sauvage » por equipos.

Inscripción para equipos de 2 a 4 personas antes del 22 de mayo.

Y otras sorpresas en el pueblo durante el día,

A partir de las 18h: aperitivo ofrecido por Nature En Jeux para clausurar el evento.

Nehmen Sie an der ganztägigen Schatzsuche teil und entdecken Sie die Geheimnisse der Pflanzen im Dorf. Finde als Erster einen der drei versteckten Schätze!

Programm des Tages :

10h – 12h: Botanischer Spaziergang ab dem Festsaal.

10h – 12h / 14h – 16h: Workshop Pflanzenfärben in der Fripe de la Piège

Ab 12h15: Verkostung wilder Tartines an den Kastanienbäumen in Saint Michel de Lanès

14h- 15h: Wettbewerb um wilde Boote, wer kommt am weitesten?

Ab 4 Jahren.

16h- 18h: Top Chef « wilder Aperitif » im Team.

Anmeldung von Teams von 2 bis 4 Personen bis zum 22. Mai.

Und weitere Überraschungen im Dorf während des Tages,

Ab 18 Uhr: Von Nature En Jeux angebotener Aperitif zum Abschluss.

Mise à jour le 2023-05-22 par A.D.T. de l’Aude / OTI Castelnaudary Lauragais Audois