Nohan en fête les 14, 15, 16 et 17 juillet 2023 Grand-rue Nohan sur Semoy Thilay, 14 juillet 2023, Thilay.

Thilay,Ardennes

Programmation de Nohan en fête : Vendredi 14 juillet 2023 : L’association « Nohan Loisirs » organisera sa traditionnelle brocante au cœur du village de Nohan/Semoy à partir de 9h, diverses animations seront mises en place. ( Grand-Rue à Nohan sur Semoy) Samedi 15 juillet 2023 : 14h : Concours de pétanque en doublette 21h : Début du bal offert par la Mairie de Thilay avec ‘Dreams Night Events’ 21h30 : « Les 2 tauliers » Fabrice Alcyde et François Richard interprètent Johnny Hallyday et Michel Sardou 23h15 : Grand feu d’artifice offert par Nohan-Loisirs (visible sur le long de la Semoy, sur le bas côté de la D31), suivi par la reprise du bal. Dimanche 16 juillet 2023 : 14h : Concours de pétanque en doublette A partir de 19h30 : Repas champêtre* 21h30 : Spectacle de chant « A 2 voix » les plus célèbres duos de la variété française, show enrichi par la vidéo projection. *Pour le repas Champêtre, réservation obligatoire pour le repas, avant le 10 juillet 2023, règlement à la réservation (Nohan Loisir 31 rue de la Semoy, 08800 Nohan sur Semoy) : Email : asfa.nohan-loisirs@orange.fr – Téléphone : 03 24 53 46 85 – Téléphone mobile : 06 88 29 02 89 Tous ces menus vous sont proposés au tarif unique de 16€, pensez à indiquez le menu choisi lors de votre réservation. 3 menu au choix : 1) Assiette de viandes froides, frites – fromage – Dessert 2) Salade paysanne – fromage – Dessert 3) Paëlla – fromage – Dessert ( à partir de 20h) Lundi 17 juillet 2023 : 14h : Concours amical de boules en doublette, prix en saucisse à toutes les équipes. Durant ces 4 jours de festivités : Buvette et restauration sur place..

2023-07-14 fin : 2023-07-17 . .

Grand-rue Nohan sur Semoy

Thilay 08800 Ardennes Grand Est



Nohan en fête program: Friday, July 14, 2023: The « Nohan Loisirs » association will hold its traditional flea market in the heart of the village of Nohan/Semoy from 9am, with a variety of activities. ( Grand-Rue à Nohan sur Semoy) Saturday, July 15, 2023: 2pm: Double-handed pétanque competition 9pm: Start of the ball offered by the Thilay Town Hall with ‘Dreams Night Events’ 9:30pm: « Les 2 tauliers » Fabrice Alcyde and François Richard perform Johnny Hallyday and Michel Sardou 11:15pm: Large fireworks display offered by Nohan-Loisirs (visible along the Semoy, on the lower side of the D31), followed by the resumption of the ball. Sunday, July 16, 2023: 2pm: Petanque doubles competition From 7:30pm: Country-style meal* 9:30pm: Singing show « A 2 voix » featuring the most famous duets of French variety, enhanced by video projection. *For the Champêtre meal, reservations must be made before July 10, 2023, payment on reservation (Nohan Loisir 31 rue de la Semoy, 08800 Nohan sur Semoy): Email: asfa.nohan-loisirs@orange.fr – Telephone: 03 24 53 46 85 – Mobile: 06 88 29 02 89 All these menus are available at the single price of 16? so please indicate your chosen menu when making your reservation. 3 menus to choose from: 1) Plate of cold meats, French fries – cheese – Dessert 2) Salade paysanne – cheese – Dessert 3) Paëlla – cheese – Dessert (from 8pm) Monday, July 17, 2023: 2pm: Friendly two-person boules competition, sausage prizes for all teams. During these 4 days of festivities: Refreshment bar and on-site catering.

Programa Nohan en fête: viernes 14 de julio de 2023: La asociación « Nohan Loisirs » organizará su tradicional mercadillo en el corazón del pueblo de Nohan/Semoy a partir de las 9 h, con diversos actos. (Grand-Rue en Nohan sur Semoy) Sábado 15 de julio de 2023: 14:00 h: Competición de dobles de petanca 21:00 h: Comienzo del baile ofrecido por el Ayuntamiento de Thilay con « Dreams Night Events » 21:30 h: « Les 2 tauliers » Fabrice Alcyde y François Richard interpretan a Johnny Hallyday y Michel Sardou 23:15 h: Gran espectáculo de fuegos artificiales ofrecido por Nohan-Loisirs (visible a lo largo del Semoy, en el lado de la D31), seguido de la reanudación del baile. Domingo 16 de julio de 2023: 14:00 h: Competición de petanca por parejas A partir de las 19:30 h: Comida campestre* 21:30 h: Espectáculo de canto « A 2 voix » con los dúos más famosos del pop francés, realzado por una proyección de vídeo. *Para la comida campestre, es necesario reservar antes del 10 de julio de 2023, pago en el momento de la reserva (Nohan Loisir 31 rue de la Semoy, 08800 Nohan sur Semoy): Correo electrónico: asfa.nohan-loisirs@orange.fr – Teléfono: 03 24 53 46 85 – Móvil: 06 88 29 02 89 Todos estos menús están disponibles a un precio único de 16? por lo que le rogamos que indique el menú que ha elegido al hacer su reserva. 3 menús a elegir: 1) Plato de embutidos, patatas fritas – queso – Postre 2) Ensalada campestre – queso – Postre 3) Paëlla – queso – Postre (a partir de las 20 h) Lunes 17 de julio de 2023: 14 h: Competición amistosa de petanca para dos personas, premios de salchichas para todos los equipos. Durante estos 4 días de fiesta: Bar de refrescos y catering in situ.

Programmierung von Nohan en fête: Freitag, 14. Juli 2023 : Der Verein « Nohan Loisirs » organisiert seinen traditionellen Trödelmarkt im Dorfzentrum von Nohan/Semoy ab 9 Uhr, verschiedene Animationen werden aufgebaut. ( Grand-Rue in Nohan sur Semoy) Samstag, 15. Juli 2023: 14 Uhr: Boule-Wettbewerb im Doppelpack 21 Uhr: Beginn des vom Rathaus von Thilay angebotenen Balls mit ‘Dreams Night Events’ 21:30 Uhr: « Les 2 tauliers » Fabrice Alcyde und François Richard interpretieren Johnny Hallyday und Michel Sardou 23:15 Uhr: Großes Feuerwerk, das von Nohan-Loisirs angeboten wird (sichtbar entlang der Semoy, auf dem Seitenstreifen der D31), gefolgt von der Wiederaufnahme des Balls. Sonntag, 16. Juli 2023: 14 Uhr: Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack Ab 19.30 Uhr: Repas champêtre* 21.30 Uhr: Gesangsshow « A 2 voix » die berühmtesten Duette der französischen Varietät, die Show wird durch Videoprojektion bereichert. *Für die Mahlzeit « Champêtre » ist eine Reservierung bis zum 10. Juli 2023 erforderlich, die Bezahlung erfolgt bei der Reservierung (Nohan Loisir 31 rue de la Semoy, 08800 Nohan sur Semoy): Email: asfa.nohan-loisirs@orange.fr – Telefon: 03 24 53 46 85 – Mobiltelefon: 06 88 29 02 89 Alle Menüs werden zum Einheitspreis von 16? angeboten, denken Sie daran, das gewählte Menü bei Ihrer Reservierung anzugeben. 3 Menüs zur Auswahl: 1) Kalte Fleischplatte, Pommes frites – Käse – Dessert 2) Bauernsalat – Käse – Dessert 3) Paëlla – Käse – Dessert (ab 20 Uhr) Montag, 17. Juli 2023: 14 Uhr: Freundschaftsboule-Wettbewerb im Doppelpack, Wurstpreise für alle Mannschaften. Während der viertägigen Feierlichkeiten: Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme