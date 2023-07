Marché nocturne Grand rue Marcillat-en-Combraille, 5 août 2023, Marcillat-en-Combraille.

Marcillat-en-Combraille,Allier

Marché nocturne organisé par les Marci’Folies et animé par Millenium Event..

2023-08-05 18:30:00 fin : 2023-08-05 00:00:00. EUR.

Grand rue

Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Night market organized by the Marci’Folies and hosted by Millenium Event.

Mercado nocturno organizado por las Marci’Folies y acogido por Millenium Event.

Nachtmarkt, der von den Marci’Folies organisiert und von Millenium Event moderiert wird.

Mise à jour le 2023-07-15 par OTI Vallée du Coeur de France