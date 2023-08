Bourse aux vêtements enfants à Lacapelle Marival Grand rue Lacapelle-Marival Catégories d’Évènement: Lacapelle-Marival

Lot Bourse aux vêtements enfants à Lacapelle Marival Grand rue Lacapelle-Marival, 3 septembre 2023, Lacapelle-Marival. Lacapelle-Marival,Lot Organisé par l’Union des Commerçants ..

2023-09-03 09:00:00 fin : 2023-09-03 17:00:00. EUR.

Grand rue

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie



Organized by the Union des Commerçants . Organizado por la Union des Commerçants . Organisiert von der Union des Commerçants . Mise à jour le 2023-08-23 par OT Lacapelle Marival Détails Catégories d’Évènement: Lacapelle-Marival, Lot Autres Lieu Grand rue Adresse Grand rue Ville Lacapelle-Marival Departement Lot Lieu Ville Grand rue Lacapelle-Marival latitude longitude 44.7288585;1.92461069

Grand rue Lacapelle-Marival Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacapelle-marival/