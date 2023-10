Concert de Noël – la Chorale Voc’aïne Grand Rue Krautergersheim, 3 décembre 2023, Krautergersheim.

Krautergersheim,Bas-Rhin

Dans le cadre des concerts caritatifs de Noël au Pays de Sainte-Odile, la chorale Voc’aïne d’Ergersheim et sa cinquantaine de choristes talentueux vous propose un répertoire de Noël..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Grand Rue

Krautergersheim 67880 Bas-Rhin Grand Est



As part of the Christmas charity concerts in the Pays de Sainte-Odile, the Voc’aïne choir from Ergersheim and its fifty talented singers offer a Christmas repertoire.

En el marco de los conciertos benéficos de Navidad en el País de Sainte-Odile, el coro Voc’aïne de Ergersheim y su cincuentena de talentosos cantantes interpretarán un repertorio navideño.

Im Rahmen der karitativen Weihnachtskonzerte im Pays de Sainte-Odile bietet der Chor Voc’aïne aus Ergersheim mit seinen fünfzig talentierten Chorsängern ein weihnachtliches Repertoire.

