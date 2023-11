Spectacle – Toc toc Grand Rue Kaysersberg Vignoble, 25 novembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Envie de bonne humeur? Assister à cette comédie de Laurent Baffie dans laquelle 6 patients souffrants de tocs se retrouvent dans une salle d’attente..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:00:00. EUR.

Grand Rue

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Looking for a good time? Attend this comedy by Laurent Baffie in which 6 patients suffering from tocs meet in a waiting room.

¿Busca reírse un buen rato? Asista a esta comedia de Laurent Baffie, en la que 6 pacientes que sufren psicosis se reúnen en una sala de espera.

Lust auf gute Laune? Sehen Sie sich diese Komödie von Laurent Baffie an, in der sich 6 Patienten mit Mocs in einem Wartezimmer treffen.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg