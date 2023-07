Salon des Antiquités, de la Brocante & Art du XXème Grand Rue Haguenau, 14 octobre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Une buvette et des Food Truck seront sur place pour votre restauration. Des emplacements de parking se trouvent à proximité de la manifestation..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Grand Rue

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



A refreshment stall and food trucks will be on hand for your catering needs. Parking spaces are available close to the event.

Habrá un puesto de refrescos y camiones de comida. Hay plazas de aparcamiento disponibles cerca del evento.

Ein Imbissstand und Food Trucks werden vor Ort für Ihr leibliches Wohl sorgen. Parkplätze befinden sich in der Nähe der Veranstaltung.

