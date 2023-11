Soirée jeux de société Grand Rue Gourgé, 8 décembre 2023, Gourgé.

Gourgé,Deux-Sèvres

L’APE de Gourgé, Aubigny, Pressigny vous donne rendez-vous pour une soirée jeux vendredi 8 décembre.

Espace motricité, jeux enfants, jeux d’ambiance, jeux adultes

En présence de Thomas Favrelière, gagnant du trophée créateur FLIP 2023. Il présentera et animera ses jeux Alvéola et Synchro.

Vente de crêpes et vin chaud

A partir de 19h, à la salle des fêtes de Gourgé

Gratuit.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Grand Rue SALLE DES FETES DE GOURGE

Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Gourgé, Aubigny, Pressigny APE invites you to a games evening on Friday December 8.

Motor skills area, children’s games, party games, adult games

In the presence of Thomas Favrelière, winner of the FLIP 2023 designer trophy. He will present his Alvéola and Synchro games.

Pancakes and mulled wine for sale

From 7pm, at Gourgé village hall

Free

La Asociación de Padres de Gourgé, Aubigny, Pressigny le invita a una velada lúdica el viernes 8 de diciembre.

Espacio de motricidad, juegos infantiles, juegos de fiesta, juegos para adultos, etc

En presencia de Thomas Favrelière, ganador del trofeo de diseñador FLIP 2023. Presentará y animará sus juegos Alvéola y Synchro.

Venta de tortitas y vino caliente

A partir de las 19.00 h, en el ayuntamiento de Gourgé

Gratis

Die EV von Gourgé, Aubigny, Pressigny lädt Sie am Freitag, den 8. Dezember zu einem Spieleabend ein.

Motorikbereich, Kinderspiele, Stimmungsspiele, Spiele für Erwachsene

In Anwesenheit von Thomas Favrelière, Gewinner der Trophée créateur FLIP 2023. Er wird seine Spiele Alvéola und Synchro vorstellen und animieren.

Verkauf von Crêpes und Glühwein

Ab 19 Uhr, im Festsaal von Gourgé

Kostenlos

Mise à jour le 2023-11-10 par CC Parthenay Gâtine