BRADERIE BROCANTE Grand Rue Florange, 9 juillet 2023, Florange.

Florange,Moselle

La Ville de Florange est heureuse de vous présenter sa traditionnelle braderie brocante du mois de juillet.

Nous vous attendons nombreux !. Tout public

Dimanche 2023-07-09 08:00:00 fin : 2023-07-09 18:00:00. 0 EUR.

Grand Rue

Florange 57190 Moselle Grand Est



The Town of Florange is delighted to present its traditional July flea market.

We look forward to seeing you there!

La ciudad de Florange se complace en presentar su tradicional mercadillo en julio.

¡Le esperamos!

Die Stadt Florange freut sich, Ihnen ihren traditionellen Trödelmarkt im Juli präsentieren zu können.

Wir erwarten Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-06-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME