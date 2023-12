VOEUX DU MAIRE – COULOBRES Grand Rue Coulobres, 19 janvier 2024 18:00, Coulobres.

Coulobres,Hérault

Venez assister aux voeux du Maire pour cette nouvelle année..

2024-01-19 18:00:00 fin : 2024-01-19 . .

Grand Rue

Coulobres 34290 Hérault Occitanie



Join us for the Mayor’s New Year’s greetings.

Acompáñenos en la felicitación de Año Nuevo del alcalde.

Nehmen Sie an den Neujahrsgrüßen des Bürgermeisters teil.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT BEZIERS MEDITERRANEE