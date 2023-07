Salon multicollections Grand rue Balledent, 12 août 2023, Balledent.

Balledent,Haute-Vienne

Venez découvrir des collections d’objets diverses, originales et qualité..

2023-08-12 fin : 2023-08-13 12:00:00. EUR.

Grand rue Salle des fêtes

Balledent 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover our diverse, original and high-quality collections of objects.

Venga a descubrir nuestras colecciones de objetos diversos, originales y de gran calidad.

Kommen Sie und entdecken Sie verschiedene, originelle und qualitativ hochwertige Sammlungen von Gegenständen.

Mise à jour le 2023-04-15 par OT Pays du Haut Limousin