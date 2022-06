Grand Roumavagi Allauch Allauch Catégories d’évènement: 13190

Allauch 13190 15 15 8h00 Rendez-vous à Notre Dames des Anges

8h30 Départ de la marche

9h30 Déjeuner charretier

11h00 Messe

12h30 Apéritif

13h30 Pique-nique tiré du sac

14h30 Animation diverses

17h30 Retour par le chemin des contrebandiers



Equipement de marche obligatoire (chaussures de marche, casquette, bouteille d’eau).



