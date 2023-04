Grand ReporTERRE#6 Théâtre 14, 21 avril 2023, Paris.

Le vendredi 21 avril 2023

de 20h00 à 21h45

.Public adolescents adultes. payant

Tarifs : de 25€ à 1€

Quand le Théâtre rencontre le journalisme : histoire de pressions et de contre-pouvoirs !

GRAND REPORTERRE #6 – Vendredi 21 avril / 20h

S’appuyant sur le traitement médiatique des scandales industriels et de la crise écologique, questionnant les enquêtes de terrain, les lobbies et l’indépendance de la presse, Aurélie Van Den Daele s’empare de ces questions pour mettre à nu un système médiatique et politique de l’information et redessine les contours d’un journalisme militant et engagé, véritable contre-pouvoir de notre démocratie avec l’auteur-interprète Sidney Ali Mehelleb et les journalistes Morgan Large et Hélène Servel.

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 Paris

Contact : https://www.theatre14.fr/index.php/festival-re-generation-2023 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.theatre14.fr/index.php/festival-re-generation-2023

