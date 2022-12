Grand repas partagé de Noël – Un Noël pour tous Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Grand repas partagé de Noël – Un Noël pour tous Arles, 24 décembre 2022, Arles . Grand repas partagé de Noël – Un Noël pour tous 7, rue de la Roquette Parade Arles Arles Bouches-du-Rhône Parade Arles 7, rue de la Roquette

2022-12-24 19:00:00 19:00:00 – 2022-12-24 22:30:00 22:30:00

Parade Arles 7, rue de la Roquette

Arles

Bouches-du-Rhône Dans le cadre de son projet « Un Noêl pour tous », Parade vous propose de venir partager le plat de votre choix avec les autres participants.



Entrée libre, la seule condition est de ramener un plat à partager (entrée, plat, dessert, ou boisson pour tout le monde).



Rendez-vous à 19H00 à Parade pour rejoindre les participants et partager ce repas.

Nous vous inviterons à présenter le plat que vous avez apporté (d’où il vient, pourquoi vous l’appréciez ? ). Et à proposer une petite animation de votre choix aux participants.



Info pratiques :

Seule les boissons alcoolisées seront payantes. Amenez le plat de votre choix à partager pendant le noël festif de Parade parade.arles@gmail.com +33 7 67 54 31 81 https://linktr.ee/parade.arles?fbclid=IwAR1sg9fY4EwVAkL15knIrnjdHzy5l7N_NCkwyiRJKAsffZRztxI8l4iQVQE Parade Arles 7, rue de la Roquette Arles

dernière mise à jour : 2022-11-29 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhône Parade Arles 7, rue de la Roquette Ville Arles lieuville Parade Arles 7, rue de la Roquette Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Grand repas partagé de Noël – Un Noël pour tous Arles 2022-12-24 was last modified: by Grand repas partagé de Noël – Un Noël pour tous Arles Arles 24 décembre 2022 7 Arles Bouches-du-Rhône rue de la Roquette Parade Arles Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône