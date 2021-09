Grand Repas des Producteurs Rue de Cornen 44510 Le pouliguen, 25 septembre 2021, Le pouliguen.

Venez à la rencontre de nos producteurs et de l’équipe des Hameaux Bio le temps d’un déjeuner centré sur l’échange et le talent de nos régions ! Un déjeuner producteur: qu’est-ce que c’est ? C’est un repas préparé avec nos produits locaux par notre équipe et les producteurs de la région. Ce déjeuner est ouvert à tous sur inscription. De 12 h à 15h, profitez d’un repas composé de plats adapté aux régimes carnés ou végétariens ! Le coût d’inscription est libre, vous donnez ce que vous voulez. Ensemble c’est l’occasion de partager et de goûter, les saveurs de notre région et les personnes qui les façonnent. Avis aux gourmand.e.s., aux petits et les plus grands, habitués ou non, vous êtes les bienvenus à cet événement social et gastronomique! Inscription libre en caisse ou par téléphone, prix de participation libre. A bientôt dans votre magasin Hameaux Bio du Pouliguen !

