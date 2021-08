Araules Araules Araules, Haute-Loire Grand rendez-vous des 14 et 15 août Araules Araules Catégories d’évènement: Araules

Haute-Loire

Grand rendez-vous des 14 et 15 août Araules, 14 août 2021, Araules. Grand rendez-vous des 14 et 15 août 2021-08-14 – 2021-08-14

Grand rendez-vous à Araules – Pass sanitaire

Samedi 14 : Bal avec White Night animation – gratuit

Dimanche 15 :

11 h 30 Tir à l’oie

14 h – pétanque

15 h 30 – projection et débat (film “la source de la Loire, Mythe et réalité”

18 h 30 – soupe aux choux http://www.ot-des-sucs.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-30 par

