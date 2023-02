Grand Régional Dressage Stade équestre du Sichon Vichy Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Allier Vichy Compétition équestre de dressage organisée par l’Association des cavaliers du centre équestre de la Forge Le Vernet

Compétition ouverte aux jeunes chevaux, amateurs et professionnels

Épreuves Master du cheval Iberique camille.mayer@hotmail.fr +33 7 85 73 23 36 Stade équestre du Sichon 106 rue Jean Jaurès Vichy

