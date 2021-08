Grand Régional de Tourisme Equestre Sainte-Croix, 4 septembre 2021, Sainte-Croix.

Grand Régional de Tourisme Equestre 2021-09-04 – 2021-09-05 Chemin de la Minute Abords de la salle des fêtes

Sainte-Croix Saône-et-Loire Sainte-Croix

En plus des randonnées équestres proposées par le CRTE, nous vous attendons nombreux pour les divers temps forts du samedi soir prévus aux abords de la salle des fêtes :

– 17h30 : défilé et inauguration officielle de la Route Européenne d’Artagnan en Saône-et-Loire au départ du square Anne-Charlotte

– 17h30 à 21h30 : présence de créateurs et producteurs du village et de l’association Talents bressans

– 18h30 : verre de l’amitié (contrôle du pass’ sanitaire)

– 21h30 : spectacle équestre et de feux « Les enfants du Valhalla » par La Troupe de Nano (5€/personne, gratuit -10 ans ; contrôle du pass’ sanitaire)

– Buvette sur place (contrôle du pass’ sanitaire)

Visite de l’Espace d’Artagnan et de l’église, samedi et dimanche, de 10h30 à 15h30 (2€/personne, gratuit -12 ans ; contrôle du pass’ sanitaire)

Infos : 06 81 86 90 13

contact@association-dartagnan.fr

