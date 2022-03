Grand rassemblement en soutien à l’Ukraine Place de la Bourse Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Grand rassemblement en soutien à l’Ukraine Place de la Bourse, 13 mars 2022, Bordeaux. Grand rassemblement en soutien à l’Ukraine

Place de la Bourse, le dimanche 13 mars à 15:00

L’Ukraine a besoin de notre soutien ! L’association Ukraine Amitié fait appel aux dons pour répondre aux besoins les plus urgents des Ukrainiens. La priorité sera donnée à la collecte de fonds permettant l’achat du matériel médical spécifique et l’affrètement de camions avec du matériel. Lien : [https://www.helloasso.com/associations/ukraine-amitie/](https://www.helloasso.com/associations/ukraine-amitie/) Le dispositif de collecte sera élaboré en concertation avec les mairies et les les associations spécialisées dans le domaine humanitaire. Un appel aux dons en nature pourra également être lancé à nouveau à destination des particuliers. Nous vous invitons à suivre la page Facebook de l’association Ukraine Amitié ainsi que celle de nos partenaires. Si vous ne trouvez pas l’information sur la page de l’association, vous pouvez nous adresser un mail à l’adresse : [sosukraineamitie@gmail.com](mailto:sosukraineamitie@gmail.com) ou nous contacter au 05 24 99 60 89. Soyons unis pour l’Ukraine et pour l’Europe ! Soutien à l’Ukraine Place de la Bourse place de la bourse Bordeaux Quinconces Gironde

