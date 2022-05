Grand rassemblement de véhicules anciens à Sévérac-le-Château

Grand rassemblement de véhicules anciens à Sévérac-le-Château, 21 août 2022, . Grand rassemblement de véhicules anciens à Sévérac-le-Château

2022-08-21 – 2022-08-21 Rendez-vous Place de la Gare de 10h à 17h

Organisé par l’association C.A.V.A.S.A.

Chaque année, une centaine de véhicules sont exposés.

En 2018, 113 véhicules s’étaient réunis pour l’occasion et 80 en 2017.

L’association C.A.V.A.S.A. vous invite à exposer votre véhicule. Retour du grand rassemblement de véhicules anciens à Sévérac d’Aveyron avec plus d’une centaine de véhicules exposés ! Rendez-vous Place de la Gare de 10h à 17h

dernière mise à jour : 2022-02-24

