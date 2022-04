GRAND RASSEMBLEMENT DE HARLEY ET VOITURES D’EXCEPTION

GRAND RASSEMBLEMENT DE HARLEY ET VOITURES D'EXCEPTION, 19 juin 2022

2022-06-19 – 2022-06-19 Une belle journée familiale, offrez un baptême à vos proches au profit de l’association Courir Avec*. Rassemblement Harley, Trikes, voitures d’exception. Tout le programme sur www.courir-avec.fr

Vous souhaitez participer un moment de la journée en ouvrant les portes de votre véhicule propriétaire de belles voitures ou autres véhicules… contactez le 06 84 36 98 90 *Tous les profits seront intégralement reversés à l’association Courir Avec dont le but est de faire participer des jeunes, lourdement handicapés, à une course à l’étranger. Un baptême en moto, en voiture d’exception ou encore en trike, ça vous tente ? Retrouvez l’association Courir Avec pour une journée festive et conviviale !!!

martin.rolande@wanadoo.fr +33 6 84 36 98 90 https://www.courir-avec.fr/ Une belle journée familiale, offrez un baptême à vos proches au profit de l’association Courir Avec*. Rassemblement Harley, Trikes, voitures d’exception. Tout le programme sur www.courir-avec.fr

