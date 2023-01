Grand ramassage écoresponsable avec Clean my Calanques Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Nettoyer est l’activité principale de l’association Clean my Calanques, en organisant des sessions de nettoyage mensuelles.



Le but est de permettre une prise de conscience autour de la question environnementale, notamment chez les plus jeunes, et transmettre notre vision d’un monde plus juste et inclusif dans le respect de l’autre et de notre environnement.



Venez leur prêter main forte pour une ou plusieurs opérations : cela se termine toujours autour verre ou d’un goûter, dans la joie et la bonne humeur! Le bord de mer de la Vieille Chapelle est un lieu prisé et fréquenté par les Marseillais: il en reste des traces, sur le rivage et au fond de l’eau. https://www.cleanmycalanques.fr/ Marseille 8e Arrondissement

