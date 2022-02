Grand Raid du Finistère – 166 km Plomodiern Plomodiern Catégories d’évènement: Finistère

Passage sur les communes de Saint-Nic et Plomodiern. Départ de Telgruc le 16 septembre à 17h. 75 personnes sélectionnées par l'organisation à partir de critères garantissant l'expérience du participant sur ce type d'effort et de parcours. Inscriptionsur NextRun. 70 € de participation. Pass vaccinal si toujours nécessaire à cette date. grandraiddufinistere@gmail.com

