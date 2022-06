Grand Raid de Camargue

Grand Raid de Camargue, 29 octobre 2022, . Grand Raid de Camargue



2022-10-29 – 2022-10-29 A 07h00, Départ de Salin de Giraud, Digue à la Mer, passage par le complexe sportif, puis arrivée au bouvau d’Aubanel – route de Cacharel – aux Saintes Maries.

A 11h00, départ du Bouvau d’AUBANEL – Route Cacharel – avec une étape la Manade Raynaud au lieu-dit « Grand Radeau : « Marathon de Camargue » – 42 km – Saintes-Maries-de-la-Mer / Aigues-Mortes

A 13h30, Départ de la Manade Raynaud au Grand Radeau pour Aigues-Mortes : Challenge Gardois des Trails « GRAND RAID DE CAMARGUE » – 77 km – Salin-de-Giraud / Aigues-Mortes.

Plus d'info/inscriptions : https://grandraidcamargue.fr/ +33 4 90 97 80 05 http://www.lessaintesmaries.fr/

