Saint-Genis-les-Ollières Médiathèque Saint-Genis-Les-Ollières Métropole de Lyon, Saint-Genis-les-Ollières Grand quizz Médiathèque Saint-Genis-Les-Ollières Saint-Genis-les-Ollières Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Saint-Genis-les-Ollières

Grand quizz Médiathèque Saint-Genis-Les-Ollières, 22 janvier 2022, Saint-Genis-les-Ollières. Grand quizz

Médiathèque Saint-Genis-Les-Ollières, le samedi 22 janvier 2022 à 21:00

« Le grand quizz » tant attendu de la nuit de la lecture est de retour à la médiathèque de St Genis Cette année, il fait peau neuve: En équipe, venez vous affronter sur des questions en 3 manches. La nouveauté: Entre chaque manche vous devrez compléter la suite d’une chanson. Attention des rebondissements vous attendent tout du long de la soirée, rien n’est jamais perdu… Grand quizz de St Genis les Ollières Médiathèque Saint-Genis-Les-Ollières 21 avenue de la libération 69290 Saint-Genis-Les-Ollières Saint-Genis-les-Ollières Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T21:00:00 2022-01-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Saint-Genis-les-Ollières Autres Lieu Médiathèque Saint-Genis-Les-Ollières Adresse 21 avenue de la libération 69290 Saint-Genis-Les-Ollières Ville Saint-Genis-les-Ollières lieuville Médiathèque Saint-Genis-Les-Ollières Saint-Genis-les-Ollières