Grand Quizz de la Saint-Patrick Bannalec

Finistère

Grand Quizz de la Saint-Patrick Bannalec, 19 mars 2022, Bannalec.
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec

2022-03-19 20:30:00 – 2022-03-19 00:30:00

Bannalec Finistère Bannalec Le comité de Jumelage Bannalec – Catleisland (Irlande) organise son Grand Quizz annuel.

La participation est de 5 € par personne constituant des équipes de 6 membres au maximum.

Les inscriptions se font sur place ou au 06 08 82 93 52 et au 06 37 65 87 66.

Trois séries de questions diverses, d’ordre général, de musique sont posées aux équipes de participants.

Dans une ambiance joyeuse et détendue. Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec

