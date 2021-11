Munster Médiathèque de la Vallée de Munster Haut-Rhin, Munster Grand quiz familial : l’amouuuur, l’amouuuur… Médiathèque de la Vallée de Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Médiathèque de la Vallée de Munster, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Venez participer en famille à ce quiz autour de l’amouuuuur ! Au programme : culture générale, littéraire, musicale, cinématographique, mais surtout rigolade et partage !

Places limitées, sur inscription

Médiathèque de la Vallée de Munster 1 cour de l'abbaye 68140 Munster

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

